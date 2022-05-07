Caiçara: 'Muslera bize engel oldu, en iyisiydi!'

Başakşehir'de savunma oyuncusu Junior Caiçara, 0-0 biten Galatasaray maçını değerlendirdi.



"MUSLERA'YI TEBRİK EDERİM"



Tecrübeli sağ bek, "Muslera'yı tebrik etmek istiyorum. Kalesini gole kapattı, çok iyi bir iş çıkardı. Sahanın en iyisiydi Galatasaray adına. İstediğimizi bu yüzden alamadık. Genel olarak gerçekten hocamızın bize aşıladığı futbol mentalitesini iyi uyguladık. Sadece sonucu alamadık. Bunun nedeni de Muslera. Mücadelelerinden dolayı takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum" dedi.



Başakşehir'in son 3 iç saha maçında gol yememesi sorulan Caiçara, "Açıkçası sadece biz savunma oyuncularının işi değil, saha içindeki organizasyonun bir ürünü. Arkada bize özgüven veren bir kalecimiz var. Dolayısıyla bu 5 oyuncunun öz veriyle yapmış olduğu savunmanın ürünü. Genel olarak takım bunu hak ediyor." diye konuştu.





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