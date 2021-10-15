Caiçara, Emre Belözoğlu ile formasına kavuştu

30 Ağustos'ta kadro dışı bırakılan ve 1 Ekim'de affedilen Brezilyalı futbolcu Junior Caiçara, 48 gün sonra ilk 11'deki yerini aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Caiçara, Emre Belözoğlu ile formasına kavuştu
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15 Ekim 2021 20:21
Medipol Başakşehir'de 30 Ağustos'ta kadro dışı bırakılan ve 1 Ekim'de affedilen Brezilyalı futbolcu Junior Caiçara, 48 gün sonra ilk 11'deki yerini aldı.

Caiçara, son olarak turuncu-lacivertli takımın ligin 3. haftasında sahasında Yukatel Kayserispor ile 28 Ağustos'ta oynadığı mücadelede forma giymişti.

Maç öncesi hafta içi vefat eden A Milli Futbol Takımı'nın eski futbolcusu Doğan Küçükduru için saygı duruşunda bulunuldu.


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