Cagliari'nin 10 numarası Trabzonspor'a!

Trabzonspor, Galatasaray'ın yolunda. Gaston Pereiro, takım arkadaşı Joao Pedro'yu izleyip Türkiye'ye gidebilir. Bordo mavililer Gaston Pereiro için teklifini sundu.



Uruguaylı 10 numarayı Cagliari'den almak için önemli ilk adımı attı. Hamsik ve Cornelius gibi İtalyan şampiyonasının tanıdığı isimleri olan Trabzonspor 5 milyon Euro'luk bir teklifi var.



Ancak, Trabzonspor'un oyuncuya 1 milyonu geçmeyecek sabit maaş teklifinde, hem bireysel hem de takım bonuslarının eklenmesi yer alıyor. Cagliari'den yaklaşık 2 milyon Wuro kazanan Pereiro bunu şu anda kabul etmedi.



Ancak Uruguaylı oyuncu, ''Benim tercihim rekabetçi bir takımla oynamaya devam ediyor olmak. Cagliari ile daha üç yıllık sözleşmem var. Ancak Avrupa'daki kariyerime devam etmek için diğer takımlardan birkaç çağrı daha bekliyorum'' dedi. (Karadeniz Gazete)





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