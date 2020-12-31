Cagliari, Nainggolan'ı yeniden kiraladı

İtalya Serie A ekibi Cagliari, Inter'den Belçikalı orta saha oyuncusu Radja Nainggolan'ı kiraladı.

Haber; AA
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Cagliari, Nainggolan'ı yeniden kiraladı
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31 Aralık 2020 16:36
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Cagliari, Inter'den Belçikalı orta saha oyuncusu Radja Nainggolan'ı kiraladı.

Cagliari Kulübünden yapılan açıklamada, 32 yaşındaki Nainggolan'ın sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi.

Daha önce 2010-2014 yıllarında oynadığı Cagliari'de geçen sezon da kiralık olarak forma giyen Nainggolan, Inter'de bu sezon 5 maça çıktı.



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