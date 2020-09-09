Cagliari Başkanı Giulini: 'Nainggolan'ı satın alamayız'

Cagliari Başkanı Tommaso Giulini, geçtiğimiz sezonu takımlarında kiralık olarak geçiren Belçikalı Nainggolan'ın bonservis bedelini ödeyebilecek güçlerinin olmadığını belirtti.



Cagliari'de geçtiğimiz sezon başarılı bir performans gösteren orta saha oyuncusunun geleceği henüz belli olmadı.



"INTER'İN İSTEDİĞİNİ ÖDEYEMEYİZ"



Cagliari Başkanı Tommaso Giulini yaptığı açıklamada; "Radja Nainggolan Cagliari'ye, Cagliari de Nainggolan'a aşık ama Inter'in istediği rakamı ödeyebilecek durumumuz yok." dedi.



Başkan açıklamalarının devamında; "Nainggolan, Cagliari'de çok mutlu ve burada oynamayı da isterdi ancak Inter'de kendisini yeniden kanıtlamak istiyor." dedi.



32 yaşındaki Nainggolan'ın güncel piyasa değeri 15 milyon avro ve oyuncu kiralık sözleşmesinin sona ermesi sonrası yeniden Inter'e döndü.



