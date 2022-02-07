Çağlarlı Leicester, FA Cup'a veda etti!

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nğn formasını giydiği Leicester City, İngiltere Federasyon Kupası'nda Championship ekibi Nottingham Forest'e 4-1 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Çağlarlı Leicester, FA Cup'a veda etti!
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07 Şubat 2022 00:25
Nottingham Forest, Leicester City'yi 4-1 mağlup ederek İngiltere Federasyon (FA) Kupası'nda son 16 turuna yükseldi.

Championship (2. lig) takımlarından Nottingham Forest, turnuvanın 4. turunda Premier Lig ekibi Leicester City'yi ağırladı.

Nottingham Forest, Zinckernagel'in 23, Johnson'ın 24, Worrall'ın 32 ve Spence'in 61. dakikadaki golleriyle geçen yılın şampiyonu Leicester City'yi eledi.

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün 90 dakika formasını giydiği Leicester City'nin golü, 40. dakikada Iheanacho'dan geldi.

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