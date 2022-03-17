Çağlarlı Leicester, Doğan Alemdarlı Rennes'i eledi

UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Doğan Alemdar'ın takımı Rennes ile Çağlar Söyüncü'nün takımı Leicester City karşı karşıya geldi.



Roazhon Park'ta oynanan karşılaşmayı Rennes 2-1 kazandı ancak ilk maçı 2-0 kazanan Leicester turu geçerek çeyrek finale yükselen taraf oldu.



Karşılaşmada Rennes 8. dakikada Bourigeaud'in golüyle öne geçerek ilk yarıyı önde tamamladı.



İkinci yarıya hızlı başlayan Leicester 51'te Fofana ile eşitliği yakaladı. 76'da Tait Renns'i bir kez daha öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 2-1 sonuçlandı ancak tur atlayan taraf Leicester oldu.



Karşılaşmada Doğan Alemdar 90 dakika Rennes kalesini korurken Çağlar Söyüncü ise maç kadrosunda yer almadı.





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