Çağlarlı Leicester, 4 golle tur kapısını araladı

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İngiliz Leicester City, sahasında Danimarka temsilcisi Randers'ı konuk etti.



King Power Stadı'nda oynanan maçı Leicester City 4-1 kazanarak turu geçmek için önemli bir avantaj yakaladı.



23. dakikada Ndidi ile öne geçen Leicester'a 45'te Hammershoy-Mistrati cevap verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.



İkinci yarıda vites yükselten Leicester City, 49'da Barnes, 55'te Daka ve 74'te Dewsbury-Hall'nın golleriyle skoru 4-1'e getirerek farkı açtı ve tur için büyük avantaj yakaladı.



Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kalarak başarılı bir oyun sergiledi.



İki takımı karşı karşıya getirecek rövanş maçı 24 Şubat Perşembe günü Randers'ın sahasında oynanacak.





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