Çağlar Söyüncü'ye büyük onur

Leicester City forması giyen milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü, BBC tarafından Premier Lig'de yılın ilk 11'ine seçildi.İngiliz yayın organı, sezonun bu şekilde bitmesi halinde Çağlar'ın ilk 11'de stoper bölgesinde mutlaka yer alacağının da altını çizdi. Bu sezon Leicester forması ile 28 Premier Lig maçında sahaya çıkan 23 yaşındaki oyuncu 1 gol atarken 1 kez de asist katkısı yaptı. Çağlar sahada 2 bin 520 dakika kalırken maçların %97'sine ilk 11'de başladı.Alisson (Liverpool) Çağlar Söyüncü (Leicester City) Robertson (Liverpool) Alexander Arnold (Liverpool) Virgil van Dijk (Liverpool) Kevin De Bruyne (Manchester City) Henderson (Liverpool) Fernandes (Manchester United) Mohammed Salah (Liverpool) Sergio Aguero (Manchester City) Sadio Mane (Liverpool)İzmir ekibi Altınordu altyapısından yetişen Çağlar, 2.5 milyon Euro'ya Freiburg'a transfer olurken geçen sezonun başında da 21 milyon Euro'ya Leicester kadrosuna katılmıştı.