Çağlar Söyüncü'ye zorunlu görev!

Fenerbahçe'de Diego Carlos'un sakatlığı tüm planları altüst etti. Stoper bölgesindeki eksikler giderilemediği için savunma hattı yine Çağlar Söyüncü'ye emanet olacak.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Sarı-lacivertliler, devre arası transfer döneminde Anderson Talisca'yı kadrosuna katarken, Ognjen Mimovic'in lisansını çıkarabilmek için yabancı kontenjanında yer açılması gerekiyor.
Milan Skriniar'ın fiziksel durumu henüz yeterli seviyeye ulaşmazken, Diego Carlos'un sakatlığı savunmadaki sıkıntıları daha da derinleştirdi.
DJIKU HESAPTA YOKTU
Takımın en büyük eksikleri stoper ve sol bek mevkilerinde yaşanıyordu. Ancak sol bek transferi gerçekleşmedi.
Stoper bölgesine Milan Skriniar takviyesi yapılsa da oyuncunun tam olarak hazır olması için zamana ihtiyacı var.
Diego Carlos'un sakatlığı nedeniyle Çağlar Söyüncü savunmada alternatifsiz kaldı. Üstelik Djiku'nun da sakatlanması, Fenerbahçe'yi savunmada ciddi bir riskle karşı karşıya bıraktı.
MAXIMIN TAKIMDA KALDI
Devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'nin en büyük hedeflerinden biri de Allan Saint-Maximin'i elden çıkarmaktı.
Fransız oyuncu, takıma beklenen katkıyı veremediği için son ana kadar Napoli'ye transfer edilmesi planlandı. Ancak Al Ahli'nin taviz vermeyen tutumu nedeniyle bu operasyon başarısızlıkla sonuçlandı ve Maximin takımda kaldı.
Sarı-lacivertliler, devre arası transfer döneminde Anderson Talisca'yı kadrosuna katarken, Ognjen Mimovic'in lisansını çıkarabilmek için yabancı kontenjanında yer açılması gerekiyor.
Milan Skriniar'ın fiziksel durumu henüz yeterli seviyeye ulaşmazken, Diego Carlos'un sakatlığı savunmadaki sıkıntıları daha da derinleştirdi.
DJIKU HESAPTA YOKTU
Takımın en büyük eksikleri stoper ve sol bek mevkilerinde yaşanıyordu. Ancak sol bek transferi gerçekleşmedi.
Stoper bölgesine Milan Skriniar takviyesi yapılsa da oyuncunun tam olarak hazır olması için zamana ihtiyacı var.
Diego Carlos'un sakatlığı nedeniyle Çağlar Söyüncü savunmada alternatifsiz kaldı. Üstelik Djiku'nun da sakatlanması, Fenerbahçe'yi savunmada ciddi bir riskle karşı karşıya bıraktı.
MAXIMIN TAKIMDA KALDI
Devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'nin en büyük hedeflerinden biri de Allan Saint-Maximin'i elden çıkarmaktı.
Fransız oyuncu, takıma beklenen katkıyı veremediği için son ana kadar Napoli'ye transfer edilmesi planlandı. Ancak Al Ahli'nin taviz vermeyen tutumu nedeniyle bu operasyon başarısızlıkla sonuçlandı ve Maximin takımda kaldı.