Çağlar Söyüncü'ye zorunlu görev!

Jose Mourinho, stoper rotasyonunda yaşanan sakatlıklardan dolayı tercihini yine Çağlar Söyüncü'den yana kullanacak.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Çağlar Söyüncü'ye zorunlu görev!
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08 Şubat 2025 11:32
Fenerbahçe'de Diego Carlos'un sakatlığı tüm planları altüst etti. Stoper bölgesindeki eksikler giderilemediği için savunma hattı yine Çağlar Söyüncü'ye emanet olacak.

Sarı-lacivertliler, devre arası transfer döneminde Anderson Talisca'yı kadrosuna katarken, Ognjen Mimovic'in lisansını çıkarabilmek için yabancı kontenjanında yer açılması gerekiyor.

Milan Skriniar'ın fiziksel durumu henüz yeterli seviyeye ulaşmazken, Diego Carlos'un sakatlığı savunmadaki sıkıntıları daha da derinleştirdi.

DJIKU HESAPTA YOKTU

Takımın en büyük eksikleri stoper ve sol bek mevkilerinde yaşanıyordu. Ancak sol bek transferi gerçekleşmedi.

Stoper bölgesine Milan Skriniar takviyesi yapılsa da oyuncunun tam olarak hazır olması için zamana ihtiyacı var.

Diego Carlos'un sakatlığı nedeniyle Çağlar Söyüncü savunmada alternatifsiz kaldı. Üstelik Djiku'nun da sakatlanması, Fenerbahçe'yi savunmada ciddi bir riskle karşı karşıya bıraktı.

MAXIMIN TAKIMDA KALDI

Devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'nin en büyük hedeflerinden biri de Allan Saint-Maximin'i elden çıkarmaktı.

Fransız oyuncu, takıma beklenen katkıyı veremediği için son ana kadar Napoli'ye transfer edilmesi planlandı. Ancak Al Ahli'nin taviz vermeyen tutumu nedeniyle bu operasyon başarısızlıkla sonuçlandı ve Maximin takımda kaldı.

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