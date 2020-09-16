Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder buluşuyor!

Roma'da bu sezon takımdan gönderilmesi beklenen milli oyuncumuz Cengiz Ünder, Altınordu'da birlikte oynadığı Çağlar Söyüncü'nün yanına gitmeye hazırlanıyor. İtalya'dan Sky'ın haberine göre Leicester City, Cengiz Ünder için Roma'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.



Barcelona'dan Trincao için de görüşmeler yapan ve anlaşamayan Leicester City'nin, Cengiz Ünder'i kiralamak için Roma ile büyük ölçüde anlaşma sağladığı kaydedildi.



CENGİZ ÜNDER'İN BONSERVİS BEDELİ



Leicester'ın kiralama bedeli olarak 3 milyon euro ödeyeceği ve sezon sonunda da 25 milyon euroluk zorunlu satın alma maddesinin devreye girerek bonservisi resmen alacağı belirtildi. Milli oyuncunun da İngiliz ekibiyle 2025'e kadar geçerli, senelik 3,5 milyon euroluk sözleşmeyi imzalayacağı ifade edildi.



NAPOLI, CAGLIARI, HERTHA BERLIN...



Uzun süre Napoli'ye gideceği konuşulan Cengiz Ünder için son dönemde Cagliari ve Hertha Berlin takımlarının da istekli olduğu konuşuluyordu.



2017'de 14,25 milyon euro bonservis bedeliyle Başakşehir'den Roma'ya transfer olan 23 yaşındaki oyuncu, İtalya'da 3 sezonda 88 maça çıktı ve 17 gol, 12 asistlik performans sergiledi.



