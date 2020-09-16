Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder buluşuyor!

Leicester City'nin, Cengiz Ünder'i sezon sonuna kadar kiralamak için Roma ile büyük ölçüde anlaşmaya vardığı kaydedildi.

Haber; Sporx.com dış haberler
Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder buluşuyor!
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16 Eylül 2020 18:07
Roma'da bu sezon takımdan gönderilmesi beklenen milli oyuncumuz Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü'nün yanına gitmeye hazırlanıyor. İtalya'dan Sky'ın haberine göre Leicester City, Cengiz Ünder için Roma'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.

Barcelona'dan Trincao için de görüşmeler yapan ve anlaşamayan Leicester City'nin, Cengiz Ünder'i kiralamak için Roma ile büyük ölçüde anlaşma sağladığı kaydedildi.

NAPOLI, CAGLIARI, HERTHA BERLIN...

Uzun süre Napoli'ye gideceği konuşulan Cengiz Ünder için son dönemde Cagliari ve Hertha Berlin takımlarının da istekli olduğu konuşuluyordu.

2017'de 14,25 milyon euro bonservis bedeliyle Başakşehir'den Roma'ya transfer olan 23 yaşındaki oyuncu, İtalya'da 3 sezonda 88 maça çıktı ve 17 gol, 12 asistlik performans sergiledi.



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