Çağlar Söyüncü: 'Terimizin son damlasına kadar'

Milli Takımımızın başarılı savunmacısı Çağlar Söyüncü, Lüksemburg maçı sonrası konuştu.



Sezon sonunda UEFA Uluslar Ligi oynamanın zorluğundan bahsederek sözlerine başlayan Çağlar, "Burada oynamak sene sonunda çok zor oluyor. Yoğun bir tempodan çıkıyoruz. Ama ülkemiz için en iyisini yapmak istiyoruz. Maalesef biz düşürdük C Ligi'ne tekrar biz çıkaracağız. Terimizin son damlasına kadar mücadele edeceğiz." diye konuştı.



Grubu en iyi şekilde bitirmek için çabaladıklarını belirten Söyüncü, "Galibiyetler geldikçe neşemiz yerine geliyor. Ülkemize layık olmaya çalışıyoruz. Yorgunluklar oluyor ama bu bunu bahane etmiyoruz. Galibiyetlere devam ederek en iyi şekilde devam edeceğiz." sözlerini kullandı.



Ferdi Kadıoğlu'nun sonradan faul çalınan pozisyondaki geri pas verdiği anla ilgili de konuşan Çağlar, "Futbolda oluyor böyle şeyler. Daha iyi bir pas vermek istedi ancak faul olduğu için istediği pası veremedi. Öyle bir şey yaşadık." diyerek açıklamalarını tamamladı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ