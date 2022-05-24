Çağlar Söyüncü, Real Madrid'in radarında!

Leicester City'de forma giyen milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, Real Madrid'in radarına girdi.



AS'ta yer alan habere göre, Çağlar bu sezon Leicester City'den ayrılmaya yakın. Savunmaya takviye planlayan Real Madrid'de öncelik Chelsea'den ayrılacak Antonio Rüdiger olsa da, İspanyol devi milli futbolcumuzun transfer şartlarını da araştırmaya başladı.



40 MİLYON EURO!



Haberde, A Milli Takım Yardımcı Teknik Direktörü Kenan Koçak ve bazı Türk futbolcuların da Real Madrid'in Çağlar'a ilgisini doğruladığı belirtilirken, 26 yaşındaki savunma oyuncusunun piyasa değerinin 40 milyon euro olduğu ifade edildi.



Çağlar ile Real Madrid dışında; Barcelona, Manchester City, Chelsea, Juventus ve Atletico Madrid'in de ilgilendiği kaydedildi.



"BU YAZ BARCELONA'YA GİDEBİLİR"



Öte yandan milli futbolcumuzun eski temsilcisi Mustafa Doğru'nun açıklamalarına da yer verilirken, Doğru, Çağlar'ın bu yaz Barcelona'ya transfer olabileceğini söyledi.



Çağlar Söyüncü'nün Freiburg ve Leicester City transferlerinde yer alan Mustafa Doğru, Barcelona'nın milli futbolcumuza Altınordu döneminde de teklif yaptığını kaydetti. Doğru, "Çağlar Söyüncü, bu yaz Barcelona'ya transfer olabilir. Barcelona, Altınordu'da oynarken de Çağlar için teklif yaptı. O dönem Barcelona ile görüştük ve projelerini sundular. Ancak düzenli olarak forma giyebileceği ve gelişebileceği bir takıma gitmesi gerektiğini düşündük. Bu nedenle Freiburg'tan gelen teklifi kabul ettik. Bence Premier Lig'de Chelsea, Liverpool ve Manchester City, ekonomik güçlerinden dolayı Çağlar Söyüncü'yü transfer edebilir. Tabii ki Fransız takımlarını unutmak olmaz. Paris Saint-Germain sürpriz olabilir" ifadelerini kullandı.





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