Çağlar Söyüncü: "Özür dilerim"

A Milli Takımımızın Hollanda hezimeti sonrasında maçta kırmızı kart gören Çağlar Söyüncü'den mesaj geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Çağlar Söyüncü: 'Özür dilerim'
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07 Eylül 2021 23:58
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Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, A Milli Takım'ın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki 6. maçında deplasmanda Hollanda'ya 6-1 yenildiği maçta kırmızı kart gördüğü için özür diledi.

Hollanda mücadelesinin 44. dakikasında 2. sarı kartını görerek oyundan atılan milli savunma oyuncusu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kariyerim boyunca bir daha yaşamak istemediğim bir gece. Gördüğüm kırmızı karttan dolayı çok üzgünüm. Tüm takım arkadaşlarımdan ve halkımızdan özür diliyorum." ifadelerini kullandı.


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