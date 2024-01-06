Çağlar Söyüncü oynadı! Atletico rahat turladı!

Atletico Madrid, İspanya Kral Kupası son 32 turu maçında 3. Lig ekibi Lugo ile karşılaştı.



Estadio Anxo Carro'da oynanan maçı Atletico Madrid 3-1 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Angel Correa, 66 ve 74. dakikalarda ise Memphis Depay kaydetti. Lugo'nun tek golü 39. dakikada Antonetti'den geldi.



Atletico Madrid'de milli oyuncu Çağlar Söyüncü maça 11'de başladı ve 46. dakikada yerini Koke'ye bıraktı.



Bu sonucun ardından Atletico Madrid, Kral Kupası'nda adını bir üst tura yazdıran taraf oldu.





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