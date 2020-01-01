AlmanyaALMAvusturyaAUTBelçikaBELÇekyaÇEKDanimarkaDANFinlandiyaFİNFransaFRAGallerGALHırvatistanHIRHollandaHOLİngiltereINGİskoçyaİSKİspanyaISPİsveçISVİsviçreISÇİtalyaİTAMacaristanMACMakedonyaMAKPolonyaPOLPortekizPORRusyaRUSSlovakyaSVKTürkiyeTÜRUkraynaUKR
TURNUVANIN
BAŞLAMASINA
007 21 57
KALDI

Çağlar Söyüncü: "Olmayanlar için de savaşacağız"

A Milli Takımımızın Moldova galibiyetinin ardından Çağlar Söyüncü konuştu.

Çağlar Söyüncü: 'Olmayanlar için de savaşacağız'
A Milli Takımımızda Çağlar Söyüncü, Moldova'yı hazırlık maçında 2-0 yendiğimiz mücadele sonrasında konuştu.

Eksiklerin giderileceğini kaydeden Çağlar, "Hedefimiz galibiyet ve iyi oyundu. En önemlisi sakatlık olmamasıydı. Eksiklerimiz var ama üç tane güzel hazırlık maçı geçirdik. Artık kampımız başlıyor. İtalya maçına odaklanıyoruz. Eksiklerimizi gidereceğiz. İyi bir İtalya maçı çıkarıp yolumuza devam etmek istiyoruz. İyi çalışıyoruz. Takımda her şey iyi. İtalya maçına full konsantre olacağız." dedi.

Her maça kazanmak için çıktıklarını söyleyen yıldız oyuncu, "Oyun planımız belli. Güzel oyunlarımızın ekstrası olmayacak. Haddimizi bilerek hocamızın taktikleri doğrultusunda iyi hazırlanacağız ve çıkıp oynayacağız. Hazırlık maçı oynadık ama Milli Takım'da öyle değil. Her maçı kazanmak ve iyi oynamak istiyoruz. Sakatlık olmadan eksiklerimizi görmek istedik. İtalya maçına konsantre olacağız ve elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Eksiklere de değinen Çağlar Söyüncü, "Cenk Tosun ağabey ile ilk günden beri konuşuyoruz. Sakatlık nedeniyle aramızda yok. Dört oyuncumuz da çıktı, onlar için de çok üzüldük. Ne yazık ki kural bu, onlar için de savaşıp ülkemize en iyi şekilde dönmek istiyoruz." diye konuştu.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 0 0 0 0 0 0 0 0
2 İsviçre 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Türkiye 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Galler 0 0 0 0 0 0 0 0
Son Dakika Haberleri
Nihat Kahveci: "Burak Yılmaz uçaktan inip gol atar"
Altay Bayındır: "Oynamadığımızda ter sileriz"
Nihat Özdemir: "Gruptan çıkacağız"
Çağlar Söyüncü: "Olmayanlar için de savaşacağız"
Taylan Antalyalı: "Neden başarılı olmayalım?"
Şenol Güneş: "İtalya maçı farklı olacak"
Merih Demiral: "EURO'da en iyi şekilde sahadayız"
Uğurcan Çakır: "Bu formayı giymek çok özel"
Roberto Bordin: "Türkiye çok güçlü takım"
Rakibimiz İsviçre 7 golle kazandı
Sporx Anasayfasına Dön
Futbol
Spor Toto Süper Lig Spor Toto TFF 1.Lig TFF 2.Lig TFF 3.Lig İngiltere Premier Lig İspanya La Liga İtalya Serie A Almanya Bundesliga Fransa League 1
Basketbol
Türkiye Basketbol Ligi Kadınlar Basketbol Ligi NBA THY Euroleague Eurocup Dünya Basketbol Şampiyonası
Diğer
TV'de Bugün Puan Durumu Fikstür Sporx Espor Sporx TV Sporx Ekstra At Yarışı
SPORX
Bize Ulaşın Künye Kariyer Mobil Son Dakika Spor About Us Yasal Uyarı Çerez Politikaları Kurumsal
Uygulamalarımız
Apple Store Google Play