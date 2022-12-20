İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City forma giyen milli stoper Çağlar Söyüncü'nün yeni adresi ile ilgili çarpıcı bir haber öne sürüldü.



İspanyol basınından Marca'nın haberine göre; La Liga ekiplerinden Atletico Madrid, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Haberde, takımdan bulunan stoperlerden Felipe ve Hermoso'nun takımdan ayrılmaması durumunda yaz transfer döneminde bonservis bedeli ödemeden Çağlar'ı kadrosuna katmak isteyen Madrid ekibinin, aksi bir senaryoda cüzi bir ücret karşılığında ocak ayında milli oyuncuyu kadrosuna katabileceği belirtildi.



DAHA ÖNCE DE YAPTILAR



Atletico Madrid, daha önce de Lille'de forma giyen sol bek oyuncusu Reinildo'yu sözleşmesinin bitimine çok az bir süre kalması sebebiyle kış transfer döneminde sadece 3 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Madrid ekibi, Çağlar Söyüncü için de benzer bir senaryoyu kenarda tutuyor.



Milli oyuncu Çağlar Söyüncü, bu sezon Leicester City formasıyla sadece 2 resmi maça çıkabilmişti.





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