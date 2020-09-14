Çağlar Söyüncü: 'Milli forma bana güç veriyor'

SPORX ÖZEL RÖPORTAJ: Hayal kurmaya mahalle arasında başlayıp, bu hayallerini Amatör Lig'de yeşerten ve daha sonra A Milli Takım ile zirveye çıkartan Çağlar Söyüncü bilindik hikayenin dışında bir futbol profili olarak karşımıza çıkmaya devam ediyor.
İngiltere Profesyonel Futbolcular Derneği tarafından Premier League'de 2019-2020 sezonun en iyi 11'i içerisine alınan Çağlar Söyüncü göğsümü kabartmaya devam ediyor.
A Milli Takım formasını sırtına geçirmenin kendisi için kariyerinde yaşayabileceği en büyük gurur olduğunu dile getiren Çağlar'ın "forma" tutkusu olduğunu da bu röportajımızda sizlere aktaracağız.
Sevdiği forma ile sahaya çıkmanın kendisini ayrıca motive ettiğini belirten Çağlar, Nike tarafından Türkiyem' teması baz alarak hazırlanan retro dokulu A Milli Takım'ın yeni formalarının da kendisine ayrıca bir güç vereceğine inanıyor.
Nike'ın Milli Takım için yeni tasarımlarını nasıl buldun?
Çok beğendim, geçmişten gelen dokusu ve retro tasarım hoşuma gitti.
Bazı oyuncular beğendikleri formalarla oynamanın saha içinde oyununa etkisi olduğunu söylüyor, formanın gerçekten oyuna etkisi var mı?
Formayı sevdiğinizde ve içinde rahat hissettiğinizde sahada daha özgüvenli oluyorsunuz. Bu forma milli takım forması da olunca size ayrı bir güç veriyor, bu da oyununuzu olumlu anlamda etkiliyor.
Genç bir jenerasyonla, başarılı sonuçlar yakaladık. Bu başarının sırrı nedir, takımda nasıl bir hava var?
Çok kaliteli bir kadroya sahibiz. İyi bir enerji yakaladık, takım içi uyum ve arkadaşlık en üst seviyede diyebilirim. Bu enerji ve uyum da bu başarıyı getiriyor. Genç yaşta Avrupa tecrübesi olan oyuncuların da tabi ki bunda etkisi var. Her maç daha iyisini ortaya koymak için elimizden gelenin fazlasını vermeye çalışıyoruz.
Avrupa'nın en genç milli takımlarından biriyiz. Bu gençleşmenin başarı dışında saha içinde görmediğimiz başka avantajları da mutlaka var. Genç bir milli takım olmanın bize getirileri neler oldu?
Genç bir milli takımız ancak hepimiz takımlarında sürekli forma giyen ve üst jenarasyonla oynayarak tecrübe edinmiş isimleriz. Geçmiş yıllarda bu jenarasyon oluşurken Emre abi, Burak abi, Arda abi gibi isimlerle oynadık. Bu da bizim tecrübe kazanmamızda büyük rol oynadı. Bu tecrübeyi enerjimizle birleştirince ortaya bizim gibi dinamik ve her daim kendini geliştiren bir takım çıkıyor.
Her Türk futbolcunun hayali, Milli Takım'da tarihi başarılar kazanmaktır. Senin için bu "tarihi başarı" ne olabilir? Ne yaparsak, "Büyük bir iş başardık" diye düşünürsün?
Avrupa ve Dünya şampiyonu olmak her futbolcunun hayalidir. Bizim önümüzde öncelikle oynayacağımız bir Avrupa Şampiyonası var burada finale kadar gitmek istiyoruz. Ardından da Dünya Kupası'na katılarak 2002'den sonra bir zafere daha imza atmak istiyoruz. Bunları başarabilir ve büyük turnuvalara sürekli katılabilirsek kendimizi milli forma altında başarılı olarak sayabiliriz.
Milli Takım'da unutamadığın maç hangisi?
Hırvatistan'ı 1-0 mağlup ettiğimiz maç, 2-0'dan gelip 3-2 kazandığımız İsveç maçı ve Fransa'yı 2-0 mağlup ettiğimiz maçlar unutamadığım maçlar.
Milli Takım için en iyi atmosfer, Anadolu mu, İstanbul mu?
Bizim taraftarımız hem Anadolu'da hem de İstanbul'da her zaman en iyi desteği bize vererek itici gücümüz oluyor. Şehir yada stad farketmiyor.
Milli Takım kamplarında antrenman dışında kalan vakitlerinde en çok yaptığın şey nedir?
Hepimizin takımlarımızda yoğun bir fikstürü var bu yüzden milli takım kamplarında antrenmanlardan geriye kalan zamanlarımızda bolca sohbet edip, hasret gideriyoruz.
2020 Avrupa Şampiyonası'ndan beklentileriniz neler?
Şampiyon olmak.
Ben sahada elimden geleni yaparak forma için savaşan bir karaktere sahibim. İngiltere'deki taraftarımız da benim bu mücadelemi gördükleri için aramızda karşılıklı bir sevgi bağı oluştu. Onların bu sevgisine layık olabilmek için ben de en iyi Çağlar'ı onlara izletmeye çalışıyorum. Eğer sahada her şeyinizi ortaya koyarsanız taraftarın sizi sevmesi için ekstra bir şey yapmanıza gerek kalmaz.
Hangi futbolcuyu izlemek için para verirsin?
Kendi mevkimin en iyileri olan Maldini, Puyol ve Cannavaro'yu izlemek isterdim.
Unutamadığın maç: 9-0'lık Southampton maçı
En çok etkileyen stat: Old Trafford
En iyi kaleci: Alisson Becker
En bonkör: Cengiz Ünder, Ozan Tufan
En iyi anlaştığın: Cengiz Ünder, Ozan Tufan
En sert futbolcu: Kyle Walker
En iyi golcü: Vardy
Lakabın: Cags
En sevdiğin film: Babam ve Oğlum
En sevdiğin dizi: La Casa De Papel
En büyük hayalin: Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu
Futbolcu olmasaydın: Boksör
İngiltere Profesyonel Futbolcular Derneği tarafından Premier League'de 2019-2020 sezonun en iyi 11'i içerisine alınan Çağlar Söyüncü göğsümü kabartmaya devam ediyor.
A Milli Takım formasını sırtına geçirmenin kendisi için kariyerinde yaşayabileceği en büyük gurur olduğunu dile getiren Çağlar'ın "forma" tutkusu olduğunu da bu röportajımızda sizlere aktaracağız.
Sevdiği forma ile sahaya çıkmanın kendisini ayrıca motive ettiğini belirten Çağlar, Nike tarafından Türkiyem' teması baz alarak hazırlanan retro dokulu A Milli Takım'ın yeni formalarının da kendisine ayrıca bir güç vereceğine inanıyor.
Nike'ın Milli Takım için yeni tasarımlarını nasıl buldun?
Çok beğendim, geçmişten gelen dokusu ve retro tasarım hoşuma gitti.
Bazı oyuncular beğendikleri formalarla oynamanın saha içinde oyununa etkisi olduğunu söylüyor, formanın gerçekten oyuna etkisi var mı?
Formayı sevdiğinizde ve içinde rahat hissettiğinizde sahada daha özgüvenli oluyorsunuz. Bu forma milli takım forması da olunca size ayrı bir güç veriyor, bu da oyununuzu olumlu anlamda etkiliyor.
Genç bir jenerasyonla, başarılı sonuçlar yakaladık. Bu başarının sırrı nedir, takımda nasıl bir hava var?
Çok kaliteli bir kadroya sahibiz. İyi bir enerji yakaladık, takım içi uyum ve arkadaşlık en üst seviyede diyebilirim. Bu enerji ve uyum da bu başarıyı getiriyor. Genç yaşta Avrupa tecrübesi olan oyuncuların da tabi ki bunda etkisi var. Her maç daha iyisini ortaya koymak için elimizden gelenin fazlasını vermeye çalışıyoruz.
Avrupa'nın en genç milli takımlarından biriyiz. Bu gençleşmenin başarı dışında saha içinde görmediğimiz başka avantajları da mutlaka var. Genç bir milli takım olmanın bize getirileri neler oldu?
Genç bir milli takımız ancak hepimiz takımlarında sürekli forma giyen ve üst jenarasyonla oynayarak tecrübe edinmiş isimleriz. Geçmiş yıllarda bu jenarasyon oluşurken Emre abi, Burak abi, Arda abi gibi isimlerle oynadık. Bu da bizim tecrübe kazanmamızda büyük rol oynadı. Bu tecrübeyi enerjimizle birleştirince ortaya bizim gibi dinamik ve her daim kendini geliştiren bir takım çıkıyor.
Her Türk futbolcunun hayali, Milli Takım'da tarihi başarılar kazanmaktır. Senin için bu "tarihi başarı" ne olabilir? Ne yaparsak, "Büyük bir iş başardık" diye düşünürsün?
Avrupa ve Dünya şampiyonu olmak her futbolcunun hayalidir. Bizim önümüzde öncelikle oynayacağımız bir Avrupa Şampiyonası var burada finale kadar gitmek istiyoruz. Ardından da Dünya Kupası'na katılarak 2002'den sonra bir zafere daha imza atmak istiyoruz. Bunları başarabilir ve büyük turnuvalara sürekli katılabilirsek kendimizi milli forma altında başarılı olarak sayabiliriz.
Milli Takım'da unutamadığın maç hangisi?
Hırvatistan'ı 1-0 mağlup ettiğimiz maç, 2-0'dan gelip 3-2 kazandığımız İsveç maçı ve Fransa'yı 2-0 mağlup ettiğimiz maçlar unutamadığım maçlar.
Milli Takım için en iyi atmosfer, Anadolu mu, İstanbul mu?
Bizim taraftarımız hem Anadolu'da hem de İstanbul'da her zaman en iyi desteği bize vererek itici gücümüz oluyor. Şehir yada stad farketmiyor.
Milli Takım kamplarında antrenman dışında kalan vakitlerinde en çok yaptığın şey nedir?
Hepimizin takımlarımızda yoğun bir fikstürü var bu yüzden milli takım kamplarında antrenmanlardan geriye kalan zamanlarımızda bolca sohbet edip, hasret gideriyoruz.
2020 Avrupa Şampiyonası'ndan beklentileriniz neler?
Şampiyon olmak.
Ben sahada elimden geleni yaparak forma için savaşan bir karaktere sahibim. İngiltere'deki taraftarımız da benim bu mücadelemi gördükleri için aramızda karşılıklı bir sevgi bağı oluştu. Onların bu sevgisine layık olabilmek için ben de en iyi Çağlar'ı onlara izletmeye çalışıyorum. Eğer sahada her şeyinizi ortaya koyarsanız taraftarın sizi sevmesi için ekstra bir şey yapmanıza gerek kalmaz.
Hangi futbolcuyu izlemek için para verirsin?
Kendi mevkimin en iyileri olan Maldini, Puyol ve Cannavaro'yu izlemek isterdim.
Unutamadığın maç: 9-0'lık Southampton maçı
En çok etkileyen stat: Old Trafford
En iyi kaleci: Alisson Becker
En bonkör: Cengiz Ünder, Ozan Tufan
En iyi anlaştığın: Cengiz Ünder, Ozan Tufan
En sert futbolcu: Kyle Walker
En iyi golcü: Vardy
Lakabın: Cags
En sevdiğin film: Babam ve Oğlum
En sevdiğin dizi: La Casa De Papel
En büyük hayalin: Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu
Futbolcu olmasaydın: Boksör