Çağlar Söyüncü: 'Milli forma bana güç veriyor'

Hayal kurmaya mahalle arasında başlayıp, bu hayallerini Amatör Lig'de yeşerten ve daha sonra A Milli Takım ile zirveye çıkartan Çağlar Söyüncü bilindik hikayenin dışında bir futbol profili olarak karşımıza çıkmaya devam ediyor.İngiltere Profesyonel Futbolcular Derneği tarafından Premier League'de 2019-2020 sezonun en iyi 11'i içerisine alınan Çağlar Söyüncü göğsümü kabartmaya devam ediyor.A Milli Takım formasını sırtına geçirmenin kendisi için kariyerinde yaşayabileceği en büyük gurur olduğunu dile getiren Çağlar'ın "forma" tutkusu olduğunu da bu röportajımızda sizlere aktaracağız.Sevdiği forma ile sahaya çıkmanın kendisini ayrıca motive ettiğini belirten Çağlar,A Milli Takım'ın yeni formalarının da kendisine ayrıca bir güç vereceğine inanıyor.Çok beğendim, geçmişten gelen dokusu ve retro tasarım hoşuma gitti.Formayı sevdiğinizde ve içinde rahat hissettiğinizde sahada daha özgüvenli oluyorsunuz. Bu forma milli takım forması da olunca size ayrı bir güç veriyor, bu da oyununuzu olumlu anlamda etkiliyor.Çok kaliteli bir kadroya sahibiz. İyi bir enerji yakaladık, takım içi uyum ve arkadaşlık en üst seviyede diyebilirim. Bu enerji ve uyum da bu başarıyı getiriyor. Genç yaşta Avrupa tecrübesi olan oyuncuların da tabi ki bunda etkisi var. Her maç daha iyisini ortaya koymak için elimizden gelenin fazlasını vermeye çalışıyoruz.Genç bir milli takımız ancak hepimiz takımlarında sürekli forma giyen ve üst jenarasyonla oynayarak tecrübe edinmiş isimleriz. Geçmiş yıllarda bu jenarasyon oluşurken Emre abi, Burak abi, Arda abi gibi isimlerle oynadık. Bu da bizim tecrübe kazanmamızda büyük rol oynadı. Bu tecrübeyi enerjimizle birleştirince ortaya bizim gibi dinamik ve her daim kendini geliştiren bir takım çıkıyor.Avrupa ve Dünya şampiyonu olmak her futbolcunun hayalidir. Bizim önümüzde öncelikle oynayacağımız bir Avrupa Şampiyonası var burada finale kadar gitmek istiyoruz. Ardından da Dünya Kupası'na katılarak 2002'den sonra bir zafere daha imza atmak istiyoruz. Bunları başarabilir ve büyük turnuvalara sürekli katılabilirsek kendimizi milli forma altında başarılı olarak sayabiliriz.Hırvatistan'ı 1-0 mağlup ettiğimiz maç, 2-0'dan gelip 3-2 kazandığımız İsveç maçı ve Fransa'yı 2-0 mağlup ettiğimiz maçlar unutamadığım maçlar.Bizim taraftarımız hem Anadolu'da hem de İstanbul'da her zaman en iyi desteği bize vererek itici gücümüz oluyor. Şehir yada stad farketmiyor.Hepimizin takımlarımızda yoğun bir fikstürü var bu yüzden milli takım kamplarında antrenmanlardan geriye kalan zamanlarımızda bolca sohbet edip, hasret gideriyoruz.Şampiyon olmak.Ben sahada elimden geleni yaparak forma için savaşan bir karaktere sahibim. İngiltere'deki taraftarımız da benim bu mücadelemi gördükleri için aramızda karşılıklı bir sevgi bağı oluştu. Onların bu sevgisine layık olabilmek için ben de en iyi Çağlar'ı onlara izletmeye çalışıyorum. Eğer sahada her şeyinizi ortaya koyarsanız taraftarın sizi sevmesi için ekstra bir şey yapmanıza gerek kalmaz.Kendi mevkimin en iyileri olan Maldini, Puyol ve Cannavaro'yu izlemek isterdim.9-0'lık Southampton maçıOld TraffordAlisson BeckerCengiz Ünder, Ozan TufanCengiz Ünder, Ozan TufanKyle WalkerVardyCagsBabam ve OğlumEn sevdiğin dizi: La Casa De PapelŞampiyonlar Ligi şampiyonluğuBoksör