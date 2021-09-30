Çağlar Söyüncü'lü Leicester, Polonya'da kaybetti

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Leicester City, Legia Varşova'ya deplasmanda tek golle kaybetti.

Haber; Sporx.com
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Çağlar Söyüncü'lü Leicester, Polonya'da kaybetti
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30 Eylül 2021 21:48
UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Polonya ekibi Legia Varşova ile İngiliz ekibi Leicester City karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi Legia Varşova oldu.

Legia Varşova'ya galibiyeti getiren golü 31. dakikada Azeri futbolcu Mahir Emreli kaydetti.

Leicester City'de milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Bu galibiyetin ardından Legia Varşova puanını 6'ya yükseltti. Leicester City 1 puanda kaldı.

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda bir sonraki hafta Legia Varşova, Napoli'ye konuk olacak. Leicester City de Spartak Moskova deplasmanına çıkacak.


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