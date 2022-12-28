Çağlar Söyüncü İtalyan devine önerildi!

Milli oyuncu Çağlar Söyüncü ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya çıktı.



İtalyan basınında yer alan habere göre; Leicester City'de forma giyen ve sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan başarılı oyuncu Inter'e önerildi.



Oyuncu için İngiliz ekibinden herhangi bir ücret talebi olmadığı ifade edildi.



Çağlar'ın daha önce, Atletico Madrid'le anlaşmaya vardığı ve 2027'ye kadar sözleşme imzalayacağı belirtilmişti.



Oyuncunun da Leicester'dan ayrılmak istediği için bu iki takımdan birine transfer olabileceği yazıldı.





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