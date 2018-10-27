1-1 sona erdi.'in 10. haftasındaki karşılaşma, King Power Stadı'nda oynandı.West Ham United'a üstünlüğü getiren gol, 30. dakikada Balbuena'dan geldi. 38. dakikada Noble'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan West Ham, uzun süre 10 kişi oynarken, Leicester'ın beraberlik golü 90'da geldi. Uzaklardan bir şut çıkaran Ndidi, ağları sarstı ve takımına 1 puanı getirdi.Leicester City'de milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü, Premier Lig'de ilk kez 11'de başladı ve 80 dakika oyunda kalırken, yerini Okazaki'ye bıraktı. Çağlar, 47. dakikada bir de sarı kart gördü.Bu skorun ardından 2 maçlık yenilgi serisi sonrasında puanla tanışan West Ham puanını 8 yaparken, 3 maçtır kazanamayan Leicester City 13 puana yükseldi.Premier Lig'in 11. haftasında Leicester City deplasmanda Cardiff ile karşılaşacak, West Ham ise evinde Burnley'i konuk edecek.