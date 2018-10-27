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Çağlar Söyüncü ilk maçına çıktı, puan 90'da geldi

İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Leicester City ile West Ham arasındaki mücadele 1-1 sona erdi.

Kaynak: Sporx.com
Çağlar Söyüncü ilk maçına çıktı, puan 90'da geldi
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27 Ekim 2018 21:26
Leicester - West Ham United maçı 1-1 sona erdi. İngiltere Premier Lig'in 10. haftasındaki karşılaşma, King Power Stadı'nda oynandı.

West Ham United'a üstünlüğü getiren gol, 30. dakikada Balbuena'dan geldi. 38. dakikada Noble'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan West Ham, uzun süre 10 kişi oynarken, Leicester'ın beraberlik golü 90'da geldi. Uzaklardan bir şut çıkaran Ndidi, ağları sarstı ve takımına 1 puanı getirdi.

Leicester City'de milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü, Premier Lig'de ilk kez 11'de başladı ve 80 dakika oyunda kalırken, yerini Okazaki'ye bıraktı. Çağlar, 47. dakikada bir de sarı kart gördü.

Bu skorun ardından 2 maçlık yenilgi serisi sonrasında puanla tanışan West Ham puanını 8 yaparken, 3 maçtır kazanamayan Leicester City 13 puana yükseldi.

Premier Lig'in 11. haftasında Leicester City deplasmanda Cardiff ile karşılaşacak, West Ham ise evinde Burnley'i konuk edecek.






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