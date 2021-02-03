Çağlar Söyüncü ilk 11'e döndü, Leicester güldü

Leicester City'de milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü 4 Ekim'den sonra ilk kez 11'de başladı. Fulham deplasmanında Leicester City 2-0 kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Çağlar Söyüncü ilk 11'e döndü, Leicester güldü
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03 Şubat 2021 23:28
İngiltere Premier Lig'de haftaya 4. sırada başlayan Leicester City, küme düşme hattındaki Fulham'ı, Iheanacho'nun 17 ve Justin'in 44. dakikadaki golleriyle 2-0 mağlup etti.

Leicester City kadrosundaki milli futbolculardan Çağlar Söyüncü, sahaya ilk 11'de çıktı. Yedekler arasındaki Cengiz Ünder ise forma şansı bulamadı.

Leicester City puanını 42'ye çıkardı, bir maç eksiği bulunan Fulham ise 14 puanda kaldı.



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