Çağlar Söyüncü için Real Madrid iddiası

İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City'de forma giyen milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü için flaş bir transfer iddiası gündeme geldi.



A Milli Takım'ın ve Leicester City'nin vazgeçilmezlerinden Çağlar Söyüncü'nün Real Madrid'in radarında olduğu öne sürüldü. İspanyol basını, Leicester'ın iyi bir rakam dışında satmayı düşünmediği Çağlar Söyüncü için Real Madrid'in ısrarlı olabileceğini vurguladı.



Sergio Ramos ile yollarını ayıran Real Madrid, en kısa zamanda savunmaya önemli bir takviye yapmak için harekete geçti. Leicester City ile 2023 yılına kadar sözleşmesi olan 25 yaşındaki milli futbolcunun, bu sezon sonunda sadece 1 yıllık kontratı kalacak. Çağlar Söyüncü'yü bedavaya kaptırmak istemeyen Leicester'ın, yaz aylarında 60 milyon euro gibi bir rakam bulması halinde, milli stoperin ayrılığına izin verebileceği öne sürüldü.



Geçen sezonun en iyi defans oyuncularından biri olarak gösterilen Çağlar Söyüncü, bu sezon 8 resmi maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Çağlar Söyüncü, performansıyla yine teknik direktör Brendan Rogers'ın en önce yazdığı isimlerden biri oldu.



