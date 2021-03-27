Çağlar Söyüncü, Haaland'ı sahadan sildi!

A Milli Takımımız, Norveç'i deplasmanda 3-0 yenerek Dünya Kupası Eleme grubuna 2'de 2 yaparak başladı. Norveç'in en büyük kozu Erling Haaland, A Milli Takımımız karşısında varlık gösteremezken; Çağlar Söyüncü, Norveçli futbolcuyu adeta sahadan sildi.
Karşılaşmadan önce açıklamalarda bulunan Norveçli futbolcu Martin Linnes, "Türkler, Haaland'dan korkuyor" sözlerini kullanmıştı.
Karşılaşmadan önce açıklamalarda bulunan Norveçli futbolcu Martin Linnes, "Türkler, Haaland'dan korkuyor" sözlerini kullanmıştı.
Erling Haaland
🇳🇴Norveç - Türkiye🇹🇷
🔸0: İsabetli şut
🔸0: Orta
🔸0: Önemli pas
🔸0: Uzun top
🔸0: Kazanılan ikili mücadele
🔸0: Yapılan faul
🔸0: Top çalma
🔸0: Pas arası
🔸1: Ofsayt
🔸1: Kazanılan hava topu
🔸1: Top sürme girişimi
🔸2: Şut
🔸8: Top kaybı https://t.co/LGEqEkAUVb
— Sporx (@sporx) March 27, 2021