Çağlar Söyüncü, Haaland'ı sahadan sildi!

Karşılaşmadan önce açıklamalarda bulunan Norveçli futbolcu Martin Linnes, "Türkler, Haaland'dan korkuyor" sözlerini kullanmıştı.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Çağlar Söyüncü, Haaland'ı sahadan sildi!
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27 Mart 2021 21:57
A Milli Takımımız, Norveç'i deplasmanda 3-0 yenerek Dünya Kupası Eleme grubuna 2'de 2 yaparak başladı. Norveç'in en büyük kozu Erling Haaland, A Milli Takımımız karşısında varlık gösteremezken; Çağlar Söyüncü, Norveçli futbolcuyu adeta sahadan sildi.

Karşılaşmadan önce açıklamalarda bulunan Norveçli futbolcu Martin Linnes, "Türkler, Haaland'dan korkuyor" sözlerini kullanmıştı.



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