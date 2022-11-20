Çağlar Söyüncü'den üçlü savunma yorumu

Çağlar Söyüncü, Milli Takımımızın Çekya'yı mağlup ettiği maç sonrası konuştu.



Hem Diyarbakır'da hem de Gaziantep'te çok iyi ağırlandıklarını söyleyen Çağlar sözlerine, "Diyarbakır ve Gaziantep halkına teşekkür ederiz. Gece 1'de geldik Gaziantep'e o saatte bile bizi desteklediler sağolsunlar." diyerek başladı.



Kampın başında teknik direktör Kuntz'un üçlü savunmayla oynayacaklarını kendilerine söylediğini ve ona göre hazırlandıklarını belirten Çağlar, "Maçlarımıza gelecek olursak kendimizi geliştirmek adına iki maçta da güzel maçlar çıkardığımıza inanıyorum. Yeni bir taktik üçlü oynadık, daha çok gelişeceğimize inanıyorum. Takım içi iletişimimiz çok iyi en büyüğünden en küçüğüne kadar. Bugün kazandık, bunun için de ayrıca mutluyuz. İlk defa Milli olan oyuncularımız adına da çok mutluyuz. Milli Takım'da çıktığımız her maç bizim için çok kıymetli."



"İTALYA GİBİ UZUN SÜRE OYNAMAK GEREKİYOR"



"Hazırlık maçı olduğundan dolayı sürekli denemeye açık bir hocamız var, kampın başında 3'lü oynayacağımızı söylemişti hocamız ve ona göre hazırlandık. İki maçta da değişik oyuncular oynadı ama herkes elinden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyor. Geçişi de bu şekilde yapıyoruz, herkes elinden gelenin fazlasını yapıyor. Üçlü sistemde uzun süre geçmesi gerekiyor biraz, bakıldığında İtalya gibi uzun süre üçlü oynayan takımlar uzun süre böyle oynuyordu ve başarı geliyordu. Biz iki maçta geçiş sürecindeki açığımızı elimizden geleni yaparak kapadığımızı düşünüyoruz." sözlerini kullandı.





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