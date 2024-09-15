Çağlar Söyüncü: 'Biz Fenerbahçe'yiz, toparlanmalıyız'

Galip gelmelerine rağmen oyunlarından memnun kalmadığını söyleyen Söyüncü, "Bugün aslında istediğimiz 3 puanı aldık ama istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadığımızı düşünüyorum. Daha iyi olmalıyız, biz Fenerbahçe'yiz. Takım arkadaşlarıma yardımcı olmak istedim, 3-0 olmasını isterdim. İyi bir skor aldık ama iyi oyun oynamadık bugün. Toparlanmamız lazım." dedi.

Jayden Oosterwolde ile ilgili saha içindeki gerginliği ile ilgili de konuşan Çağlar, "Jayden, kalbi temiz çocuk. Herkes öyle. Fenerbahçe'nin başarısı için saha içinde böyle tartışmalar oluyor. Onlar çok normal. Hepimiz büyük bir aileyiz. Kendi aramızda onlara aldırış etmiyoruz. Onlar bizim için basit şeyler." ifadelerini kullandı.