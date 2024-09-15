Çağlar Söyüncü: "Biz Fenerbahçe'yiz, toparlanmalıyız"

Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü, 2-0 galip geldikleri Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Çağlar Söyüncü: 'Biz Fenerbahçe'yiz, toparlanmalıyız'
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15 Eylül 2024 19:29
Fenerbahçe'nin deplasmanda 2-0 galip geldiği Kasımpaşa maçının ardından Sarı-Lacivertliler'in savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. 

"BİZ FENERBAHÇE'YİZ"

Galip gelmelerine rağmen oyunlarından memnun kalmadığını söyleyen Söyüncü, "Bugün aslında istediğimiz 3 puanı aldık ama istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadığımızı düşünüyorum. Daha iyi olmalıyız, biz Fenerbahçe'yiz. Takım arkadaşlarıma yardımcı olmak istedim, 3-0 olmasını isterdim. İyi bir skor aldık ama iyi oyun oynamadık bugün. Toparlanmamız lazım." dedi.

"JAYDEN'İN KALBİ TEMİZ"

Jayden Oosterwolde ile ilgili saha içindeki gerginliği ile ilgili de konuşan Çağlar, "Jayden, kalbi temiz çocuk. Herkes öyle. Fenerbahçe'nin başarısı için saha içinde böyle tartışmalar oluyor. Onlar çok normal. Hepimiz büyük bir aileyiz. Kendi aramızda onlara aldırış etmiyoruz. Onlar bizim için basit şeyler." ifadelerini kullandı.
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