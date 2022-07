Çağlar Söyüncü: 'Beni herkes seviyor'

Leicester City'nin başarılı savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü, Times'a röportaj verdi.



Milli futbolcumuz Türkiye'de her takım taraftarının kendisine destek vermesi nedeniyle çok mutlu olduğunu belirterek, "Türkiye'de çok seviliyorum, beni çok destekliyorlar. Altınordu'dan değil de Beşiktaş'ta oynayarak gelseydim, beni sadece Beşiktaşlılar severdi. Ama 2. Lig takımından geldiğim için beni herkes seviyor." sözlerini kullandı.



"ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ ORUÇ TUTUYORUM"



Çağlar Söyüncü Ramazan ayında orucunu tuttuğunu belirterek günde 5 vakit namaz kılmaya çalıştığını da açıklayarak "Günde beş vakit namaz kılmaya çalışıyorum. Ramazan'da ilk günler oruç tutarken biraz zor geçiyor ama Allah yardımcınız oluyor ve güç veriyor. Çocukluğumdan beri oruç tutuyorum, hayatımın bir parçası." diye konuştu.



"TÜRKİYE'DE BAMBAŞKA BİR FANATİZM VAR"



Türkiye'deki taraftar coşkusunun İngiltere'dekinden farklı olduğunu belirten Söyüncü, "Premier League'de oynamaktan gurur duyuyorum ama Türkiye'deki taraftar yoğunluğu diğer birçok yerden farklı. Orada her yıl desibel rekoru kırıyorlar. Tribünde birinin oturması nadirdir. Türkiye'de bambaşka bir fanatizm var." açıklamasını yaptı.



"ÖNCELİĞİM LEICESTER CITY



Leicester City'de aile ortamı içinde olduğunu ve her zaman önceliğinin Leicester City olduğunu belirten Çağlar, "Ben bir Leicester City oyuncusuyum ve yüzde 100'ümü veriyorum. Önceliğim her zaman burası çünkü buraya gelerek kariyerim için neler yaptığımı asla unutamam. Burada kendimi çok geliştirdiğime inanıyorum. Leicester City benim için bir aile gibi." dedi.





