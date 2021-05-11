Çağlar Söyüncü attı, Leicester kazandı

İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında Leicester City, deplasmanda Manchester United'ı 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Çağlar Söyüncü attı, Leicester kazandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Mayıs 2021 21:56
Çağlar Söyüncü
Çağlar Söyüncü
Leicester City
İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında Manchester United, Leicester City'yi konuk etti.

Old Trafford'da oynanan mücadeleyi Leicester City, 2-1 kazandı.

Karşılaşmada ilk gol 10. dakikada Leicester Cityli Luke Thomas'tan geldi. Hızlı başlayan maçta Manchester United 15. dakikada Mason Greenwood ile skoru 1-1'e getirdi.

ÇAĞLAR ATTI, LEICESTER KAZANDI

İlk yarısı 1-1 berabere biten maçta 66. dakikada Leicester City'de forma giyen milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü sahneye çıktı ve takımına galibiyeti getiren golü kaydetti.

Karşılaşmada galip gelen Leicester City, puanını 66'ya çıkardı ve 3. saıraya yerleşti. Manchester United ise 70 puanla 2. sırada yer alıyor.

 


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.