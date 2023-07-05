Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid'de

Atletico Madrid, Leicester City'den ayrılan Çağlar Söyüncü ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid'de
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05 Temmuz 2023 18:08
Son güncelleme 05 Temmuz 2023 18:23
Leicester City'den ayrılan Çağlar Söyüncü'nün yeni takımı Atletico Madrid oldu.

İspanyol ekibi, milli stoper ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Atletico Madrid, perşembe günü 27 yaşındaki futbolcuyu basına tanıtacak.

ÇAĞLAR'IN KARİYERİ

Altınordu'da kendisini gösteren Çağlar Söyüncü, daha sonra Alman ekibi Freiburg'un yolunu tuttu. Başarılı stoper Freiburg'un ardından Leicester City'ye imza attı. 5 yıl boyunca İngiliz ekibi için mücadele eden Çağlar Söyüncü, sözleşmesinin bitmesiyle birlikte Atletico'ya imza attı.



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