Çağlar Söyüncü, Atletico ile imzalıyor!

Leicester City'de etkili bir oyun ortaya koyan Çağlar Söyüncü'de flaş bir gelişme yaşandı.



The Atletic'te yer alan habere göre; Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid ile ön sözleşme imzalayacak.



BEDELSİZ KATILACAK



53 kez Milli formayı giyen 26 yaşındaki oyuncu, sezon sonunda bedelsiz bir şekilde İspanyol ekibine katılacak.



SON 3 MAÇTA 11'DE OYNADI



Brendan Rodgers ile fazla şans bulamayan milli oyuncu, İngiliz ekibinin yeni teknik direktörü Dean Smith ile son 3 maçta 11'de oynadı.



OYUNCUNUN RAKAMLARI



Leicester City ile 129 maça çıkan Çağlar, 3 gol ve 1 asist katkısı gösterdi. Öte yandan milli futbolcu kulübüyle 2020/2021 sezonunda FA Cup zaferi de yaşadı. Leicester City, 28 puanla Premier Lig'de 17. sırada yer alıyor.





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