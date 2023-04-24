Çağlar Söyüncü, Atletico ile imzalıyor!

Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü'nün kısa süre içinde Atletico Madrid ile ön sözleşme imzalamasının beklendiği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Çağlar Söyüncü, Atletico ile imzalıyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Nisan 2023 16:01
Leicester City'de etkili bir oyun ortaya koyan Çağlar Söyüncü'de flaş bir gelişme yaşandı.

The Atletic'te yer alan habere göre; Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid ile ön sözleşme imzalayacak.

BEDELSİZ KATILACAK

53 kez Milli formayı giyen 26 yaşındaki oyuncu, sezon sonunda bedelsiz bir şekilde İspanyol ekibine katılacak.

SON 3 MAÇTA 11'DE OYNADI

Brendan Rodgers ile fazla şans bulamayan milli oyuncu, İngiliz ekibinin yeni teknik direktörü Dean Smith ile son 3 maçta 11'de oynadı.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Leicester City ile 129 maça çıkan Çağlar, 3 gol ve 1 asist katkısı gösterdi. Öte yandan milli futbolcu kulübüyle 2020/2021 sezonunda FA Cup zaferi de yaşadı. Leicester City, 28 puanla Premier Lig'de 17. sırada yer alıyor.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery