Çağlar Söyüncü, Atletico ile anlaştı!

Leicester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid ile anlaştı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Çağlar Söyüncü, Atletico ile anlaştı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Nisan 2023 18:47
Leicester City'de etkili bir oyun ortaya koyan Çağlar Söyüncü'de flaş bir gelişme yaşandı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid ile 4 yıllığına anlaştı.

Haberde milli oyuncunun, İspanyol deviyle 2027 yılına kadar sözleşme imzaladığı belirtildi.

BEDELSİZ KATILACAK

53 kez Milli formayı giyen ve sözleşmesi sona erecek olan 26 yaşındaki oyuncu, sezon sonunda bedelsiz bir şekilde İspanyol ekibine katılacak.

FORMASINA KAVUŞTU

Brendan Rodgers ile fazla şans bulamayan milli oyuncu, İngiliz ekibinin yeni teknik direktörü Dean Smith ile yeniden formasına kavuştu.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Leicester City ile 129 maça çıkan Çağlar, 3 gol ve 1 asist katkısı gösterdi. Öte yandan milli futbolcu kulübüyle 2020/2021 sezonunda FA Cup zaferi de yaşadı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery