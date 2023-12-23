LaLiga'da 4. hafta erteleme maçında Diego Simeone'nin ekibi Atletico Madrid ile Quique Sanchez Flores'in yönetimindeki Sevilla karşı karşıya geldi.
Civitas Metropolitano'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Atletico Madrid 1-0 kazanırken galibiyet golünü 46. dakikada Marcos Llorente kaydetti.
ÇAĞLAR 4 DAKİKADA KIRMIZI KART GÖRDÜ
Atletico Madrid'de maça yedek kulübesinde başlayan milli oyuncu Çağlar Söyüncü, 66. dakikada oyuna girdi ve 70. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid puanını 38'e yükseltirken, Sevilla 16 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Atletico Madrid deplasmanda Girona'ya konuk olurken, Sevilla evinde Athletic Bilbao'yu ağırlayacak.
Civitas Metropolitano'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Atletico Madrid 1-0 kazanırken galibiyet golünü 46. dakikada Marcos Llorente kaydetti.
ÇAĞLAR 4 DAKİKADA KIRMIZI KART GÖRDÜ
Atletico Madrid'de maça yedek kulübesinde başlayan milli oyuncu Çağlar Söyüncü, 66. dakikada oyuna girdi ve 70. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid puanını 38'e yükseltirken, Sevilla 16 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Atletico Madrid deplasmanda Girona'ya konuk olurken, Sevilla evinde Athletic Bilbao'yu ağırlayacak.
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