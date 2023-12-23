Çağlar Söyüncü atıldı, Atletico Madrid kazandı

LaLiga'da Atletico Madrid, evinde Sevilla'yı 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Çağlar Söyüncü atıldı, Atletico Madrid kazandı
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23 Aralık 2023 20:11
Son güncelleme 23 Aralık 2023 20:26
LaLiga'da 4. hafta erteleme maçında Diego Simeone'nin ekibi Atletico Madrid ile Quique Sanchez Flores'in yönetimindeki Sevilla karşı karşıya geldi.

Civitas Metropolitano'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Atletico Madrid 1-0 kazanırken galibiyet golünü 46. dakikada Marcos Llorente kaydetti.

ÇAĞLAR 4 DAKİKADA KIRMIZI KART GÖRDÜ

Atletico Madrid'de maça yedek kulübesinde başlayan milli oyuncu Çağlar Söyüncü, 66. dakikada oyuna girdi ve 70. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid puanını 38'e yükseltirken, Sevilla 16 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Atletico Madrid deplasmanda Girona'ya konuk olurken, Sevilla evinde Athletic Bilbao'yu ağırlayacak.

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