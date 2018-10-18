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Çağlar Söyüncü, Altınordu'nun stadına yardım ediyor!

Türk futboluna kazandırdığı isimlerle adından sıkça söz ettiren Altınordu, Çağlar'ın Leicester'e transferi sonrası aldığı pay ile stadyumun yapımına katkıda bulunacak.

Kaynak: Fanatik
Çağlar Söyüncü, Altınordu'nun stadına yardım ediyor!
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18 Ekim 2018 10:38
Türk futbolunun yetiştirdiği en önemli yeteneklerden biri olan ve 2016-17 sezonunda Altınordu'dan, Freiburg'a transfer olan Çağlar Söyüncü, 2 senelik Almanya macerasının ardından İngiltere'nin yolunu tutmuştu.

Sezon başında 21 milyon Euro (138 milyon TL) bedelle Leicester City'e giden 22 yaşındaki futbolcu, Alman ekibinin en yüksek bonservis bedeliyle gönderdiği oyuncu olmuştu. Kırmızı-Siyahlılar, milli oyuncumuzdan gelen bu parayı yeni stadı için kullanmaya hazırlanıyor.

Harekete geçildi

2020-21 sezonunda rakiplerini yeni stadyumunda ağırlamak isteyen Alman temsilcisi, stadın yaklaşık 76 milyon Euro'luk (500 milyon TL) yapım giderlerinin bir bölümünü Çağlar'ın transferinden karşılamayı planlıyor. 34 bin kapasiteli yeni stadyum için harekete geçen Freiburg yönetimi, genç oyuncunun bonservisinden gelen parayla bir hayli rahatladı.

Altınordu'ya 26 milyon...

Çağlar'ın, Leicester'a transferi sonrasında sadece Freiburg'un değil Altınordu'nun da kasası dolmuştu. İzmir ekibi, bu transferden yüzde 25 pay aldı. Böylece 1. Lig temsilcisinin kasasına yaklaşık 4 milyon Euro (26.2 milyon TL) girmiş oldu.

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