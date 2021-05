Çağlar Söyüncü: 'Altın kuralımız mahcup olmamak'

EURO 2020 öncesinde A Milli Takımımızın kampına katılan Çağlar Söyüncü, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Leicester'da geçirdiği sezonu anlatan başarılı futbolcu, "Son maçta şanssız bir yenilgi oldu. Ancak sezonu kupayla kapattığımız için mutluyuz. Bundan sonraki hatalarımızdan ders çıkarıp devam edeceğiz. Şimdilik orası bitti, milli takımımız için mücadele edeceğiz. İnşallah milli takımımızı iyi bir şekilde temsil edeceğiz. Milli takımımızı en iyi yerlere getirmek için çalışacağız." dedi.



"BİZ RAKİP AYIRMIYORUZ!"



Milli takımda her maça aynı disiplinle çıktıklarını dile getiren Söyüncü, "İki tane önemli hazırlık maçımız var. Maçlara çıkarken rakip ayırmıyoruz. Burası milli takım, bu işin şakası yok. Her maça aynı disiplinle çıkıyoruz. İyi futbol oynayıp sahadan ayrılmak önemli olan. Taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.



"SAKATLIĞIMI ATLATTIM"



Sezonda geçirdiği sakatlığı tam olarak atlattığını söyleyen milli futbolcu, "Sezon benim için iyi başlamıştı. Sonrasında milli takım arası geldi. Ardından bir sakatlığım oldu 4 aya yakın. O süre biraz zor geçti. 4 aya yakın oynayamamak bir stoper olarak zorladı maalesef. Ama şu anda her şey iyi." şeklinde konuştu.



"ŞU AN SÖZLEŞMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM"



Leicester ile olan kontratı için konuşan Çağlar Söyüncü, "Sözleşme konusu bugünlük düşüneceğim bir şey değil. Milli takımın ne kadar önemli olduğunu kulübüm de biliyor. Turnuva bittikten sonra inşallah bu konuyu daha sonra görüşürüz." değerlendirmesinde bulundu.



"ALTINORDU İNŞALLAH ŞAMPİYON OLUR"



Altyapısından çıktığı Altınordu'nun play-off finaline kalması hakkında hisleri sorulan savunma oyuncusu, "Mutlu oluyoruz Altınordu'dan ötürü. İki tane İzmir takımı olmasından ötürü de mutluyuz. Bizi yetiştiren ekip de Altınordu. Biz yoğun olduğumuz için sadece boş zamanlarımızda izleyebiliyoruz. Bu maçı da izleyeceğiz. İnşallah şampiyon olarak çıkarlar." cevabını verdi.



"ALTIN KURAL MAHCUP OLMAMAK"



Çağlar Söyüncü son olarak, "Yarın Burak abiler gelecek Fransa'dan. Onlar geldikten sonra teknik, taktik detayları konuşarak bir yol çizeceğiz kendimize. Biz o sahada mahcup olmak istemiyoruz. Yenilebiliriz ama altın kuralımız mahcup olmamak." diyerek sözlerini noktaladı.