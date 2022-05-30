Çağlar Şahin Akbaba kararını verdi

Sezon başında kiralık olarak Eyüpspor'a giden ve burada iyi bir sezon geçiren Çağlar Şahin Akbaba'nın kariyerini Eyüpspor'da ya da Süper Lig'de kaleyi devralacağı bir takımda sürdürmek istediği öğrenildi.



Gaziantep Güneş gazetesi Spor Müdürü Ali Budak'ın haberine göre; Eyüpspor'un bu sezonki play off macerasında büyük pay sahibi olan tecrübeli file bekçisi Çağlar Şahin Akbaba'nın menajeriyle kariyeri ile alakalı bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Gaziantep FK ile 2 yıl daha kontratı bulunan Çağlar Akbaba'nın Gaziantep FK'ya tekrar dönmesi durumunda Gaziantep'ten ayrılmadan önceki kadro durumunun devam edeceğini söylediğini ve bu yüzden geri dönme seçeneğin artık olmayacağını ifade ettiği bildirildi.



Tecrübeli eldiven Çağlar'ın menajerininde bu doğrultuda kırmızı siyahlı kulüple önümüzdeki günlerde görüşmelere başlayacağı gelen bilgiler arasında yer aldı.



EYÜPSPOR İSTİYOR



Kırmızı siyahlı takımla devam etmeyeceği kesinleşen Çağlar Şahin Akbaba için Eyüpspor'da tekrar kırmızı siyahlı kulübün kapısını çaldı. Bu sezon önemli işler yaparak Eyüpspor'da kalıcı olmasının önüde açılan Çağlar Şahin Akbaba için Gaziantep FK'nın bu kez bonservis talep ederek oyuncuyu tamamen elden çıkarma durumununda bulunduğu bildirildi. Transferdeki tüm detaylar önümüzdeki günlerde netleşecek olurken oyuncu bir aksilik olmaması durumunda Gaziantep FK ile tamamen bağlarının kopmasıda yüksek ihtimal olarak görünüyor.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ