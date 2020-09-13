Çağlar oynadı, Vardy coştu, Leicester sezonu 3 golle açtı!

İngiltere Premier Lig'de 1. hafta mücadelesinde West Bromwich Albion, Leicester City'i konuk etti.



The Hawthorns Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Leicester'ın 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 57. dakikada Castagne, 73. ve 83. dakikalarda kazanılan penaltılarda Jamie Vardy kaydetti.



Leicester City forması giyen milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, müsabakada 90 dakika forma giydi.



VARDY, BOŞ GEÇMİYOR



Jamie Vardy, West Bromwich Albion deplasmanında oynadığı 5 maçta da gol attı.



LEICESTER, İLK KEZ KAZANDI



Leicester City Premier Lig'e çıkan takımlarla oynadığı 1. hafta maçlarında ilk kez kazandı.



Sezona 3 puanla başlayan Leicester City, maç ve gol fazlasıyla 2. sıraya yükseldi. Puansız bir başlangıç yapan West Bromwich Albion ise son sırada yer aldı.



Leicester, gelecek hafta Burnley'i konuk edecek. West Bromwich Albion ise Everton deplasmanına gidecek.



