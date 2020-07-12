Çağlar kızardı, Leicester yarım saatte dağıldı!

İngiltere Premier Lig'de 32. hafta karşılaşmasında Bournemouth, Leicester City'i konuk etti.



Vitality Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Bournemouth'un 4-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.



Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 65. dakikada penaltıdan Stanislas, 67 ve 87. dakikalarda Solanke ve 83. dakikada Evans (kendi kalesine) kaydetti. Leicester'ın tek sayısını ise 23. dakikada Jamie Vardy attı.



Leicester forması giyen ve mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, 67. dakikada kırmızı kart gördü.



Premier Lig'de 9 maç aradan sonra kazanan Bournemouth, puanını 31'e yükseltti ve 18. sırada yer alarak 17. sıradaki Watford ile puan farkını 3'e düşürdü. Şampiyonlar Ligi potasında yer alan Leicester ise 59 puanla 4. sırada yer aldı.



Bournemouth, gelecek hafta Manchester City deplasmanına konuk olacak. Leicester City ise Sheffield United'ı ağırlayacak.



