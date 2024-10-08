Çağlar'dan Fenerbahçe'ye iyi haber

Sakatlığı nedeniyle Twente maçında forma giyemeyen Çağlar Söyüncü, bireysel çalışmalara başladı.

, Fotoğraf; AA
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Çağlar'dan Fenerbahçe'ye iyi haber
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08 Ekim 2024 14:53
Fenerbahçe'nin milli stoperi Çağlar Söyüncü, bireysel çalışmalara başladı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda oynanan maçta sol arka adalesinden sakatlananan milli futbolcuda kanama ve ödem tespit edilmişti.

28 yaşındaki defans oyuncusu tedavisinin ardından sakatlığını atlatarak bireysel çalışmalara başladı.

Fenerbahçe, ligin 9. haftasında Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak.

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