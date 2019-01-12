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Çağla Büyükakçay yarı finalde veda etti

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Hong Kong'da düzenlenen ITF turnuvasında Ukraynalı Lopatetska'ya 2-0 yenildi

Kaynak: AA
Çağla Büyükakçay yarı finalde veda etti
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12 Ocak 2019 12:05
Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Hong Kong'da düzenlenen 25 bin dolar ödüllü ITF turnuvasını yarı finalde noktaladı.

Sezonu Hong Kong'da açan Çağla, tek kadınlarda ilk üç maçını set kaybetmeden kazanarak yarı finale çıktı.

Organizasyonda 4 numaralı seribaşı olarak mücadele eden milli tenisçi, yarı finalde Ukraynalı Daria Lopatetska ile karşılaştı.

Dünya sıralamasının 271. basamağında bulunan Çağla, rakibine 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup olarak final şansını kaybetti.

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