Çağla Büyükakçay, İsviçre'de çeyrek finale yükseldi

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, İsviçre'de düzenlenen W60 Elle Spirit Open turnuvasında çeyrek finale yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Çağla Büyükakçay, İsviçre'de çeyrek finale yükseldi
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10 Eylül 2021 15:54
Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, İsviçre'de düzenlenen W60 Elle Spirit Open turnuvasında tek kadınlarda çeyrek finale çıktı.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Çağla Büyükakçay, ilk turda Japon Nagi Hanatani'yi 7-5 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup etti.

İkinci turda da İtalyan Martina Di Giuseppe'yi 6-2 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenen Çağla, adını çeyrek finale yazdırdı.

Milli tenisçi, çeyrek finalde 2 numaralı seribaşı Rus Natalia Vikhlyantseva ile karşılaşacak.

Aynı turnuvada mücadele eden İpek Öz ise ikinci turda ev sahibi ülkeden Conny Perrin ile yaptığı karşılaşmayı kaybetti.


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