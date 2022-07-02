Milli tenisçi Çağla Büyükakçay'ın WADA tarafından aldığı doping cezası İngiltere'deki bağımsız tahkim mahkemesi tarafından iptal edildi. Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, bu flaş gelişmenin ardından Sporx'e özel açıklamalar yaptı. Emrah Karalinç'in sorularını yanıtlayan Durmuş, Çağla Büyükakçay'ın 'tertemiz' bir sporcu olduğunu vurguladı.



"ÇAĞLA, TALİHSİZ BİR İTHAM İLE KARŞI KARŞIYA KALDI"



Doping cezası alan Çağla Büyükakçay'a her zaman inandıklarını dile getiren Cengiz Durmuş, "Bu haberi aldığımızda çok mutlu oldum. İnandığımız bir şeydi. Çağla Büyükakçay bizim gözbebeğimiz. Rol model olan, özel bir sporcu. Talihsiz bir itham ile karşı karşıya kaldı. İnancımızı hiçbir zaman kaybetmedik. Ayrıca bunun mücadelesini verdik. Davada haklı olduğunu gördük" ifadelerini kullandı.



"ÇAĞLA BÜYÜKAKÇAY BU SÜREÇTE ÇOK YIPRANDI"



Böyle durumlarda sporcuların çok ciddi yıpranabileceğine dikkati çeken Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı, "Maalesef Çağla bu süreçte yıprandı. Dopingle mücadeleye elbette hassas bakılmalı. Biz de aynı şekilde bakıyoruz. Bizim haklı çıkmamız çok önemli bir olaydır. Sonrasına çok fazla bakmıyoruz. Bu süreçte çok yorulduk. Netice itibarıyla güzel bir haber aldık. Çağla kortlarda başarıyla mücadelesine devam edecek ve bizleri onurlandıracak" dedi.



"EN FAZLA MADALYA TOPLAYAN ÜLKEYİZ"



Öte yandan Cengiz Durmuş, Akdeniz Oyunları hakkında "Bundan önceki yıllarda birincilik alan sporcularımız vardı. Şimdilerde genç sporcularımız mücadele ediyoruz. Ülke olarak en fazla madalya toplayan ülkeyiz. Bu da çok büyük bir onurdur" diye konuştu.



"ÜST DÜZEY SPORCULAR YETİŞTİRMEK İSTİYORUZ"



Cengiz Durmuş, Wimbledon Elemeleri'nde 3 Türk tenisçinin olması için ise "İpek Öz, Cem İlkel, Altuğ Çelikbilek gibi sporcularımızın sayısı artacaktır. Bizim gençlerimiz yavaş yavaş bu turlarda yerini alıyor. Wimbledon'ı da diğer organizasyonları da çok önemsiyoruz. Zaten bizim federasyon olarak hedefimiz belli. Üst düzey turnuvalarda şampiyon olacak sporcular yetiştirmeyi amaçlıyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.





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