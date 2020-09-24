Çağla Büyükakçay, Fransa Açık'a elemelerin ikinci turunda veda etti

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, sezonun son grand slam turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) elemesinde ikinci turda Sırp tenisçi Natalija Kostic'e 2-1 yenilerek ana tabloya kalma şansını kaybetti.
Fransa'nın başkenti Paris'te 27 Eylül'de başlayacak ana tabloya kalmak için elemelerde mücadele eden Çağla, ilk turda Ukraynalı Lesia Tsurenko'yu 2-1 yenmişti.
İkinci eleme turunda dünya sıralamasında 202. sırada bulunan Kostic'le karşılaşan klasmanın 173. basamağındaki milli tenisçi, ilk seti 6-3 kaybetti. İkinci sette iyi servis atan Çağla, seti 6-2 kazanarak maçta durumu 1-1'e getirdi.
Son sette rakibinin iki kez servis kırmasını engelleyemeyen Çağla, seti 6-2 maçı da 2-1 kaybederek turnuvaya veda etti.
Bu sonuçta sezonun son grand slam turnuvasıda Türk tenisçi kalmadı. Erkeklerde Cem İlkel, kadınlarda ise Pemra Özgen ilk turda rakiplerine elenmişti.
Fransa'nın başkenti Paris'te 27 Eylül'de başlayacak ana tabloya kalmak için elemelerde mücadele eden Çağla, ilk turda Ukraynalı Lesia Tsurenko'yu 2-1 yenmişti.
İkinci eleme turunda dünya sıralamasında 202. sırada bulunan Kostic'le karşılaşan klasmanın 173. basamağındaki milli tenisçi, ilk seti 6-3 kaybetti. İkinci sette iyi servis atan Çağla, seti 6-2 kazanarak maçta durumu 1-1'e getirdi.
Son sette rakibinin iki kez servis kırmasını engelleyemeyen Çağla, seti 6-2 maçı da 2-1 kaybederek turnuvaya veda etti.
Bu sonuçta sezonun son grand slam turnuvasıda Türk tenisçi kalmadı. Erkeklerde Cem İlkel, kadınlarda ise Pemra Özgen ilk turda rakiplerine elenmişti.