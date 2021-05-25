Çağla Büyükakçay, Fransa Açık'ta ikinci turda!

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Fransa Açık Elemeleri'nde ikinci tura çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Çağla Büyükakçay, Fransa Açık'ta ikinci turda!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Mayıs 2021 23:22
Teniste sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık Elemeleri'nde (Roland Garros) mücadele eden Çağla Büyükakçay, ikinci tura yükseldi.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen toprak kort turnuvasının elemelerinde, tek kadınlar ilk turunda korta çıkan dünya 178 numarası Büyükakçay, Çinli Jia-Jing Lu ile karşılaştı.

Bir saat 14 dakika süren karşılaşmayı 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-0 kazanan 31 yaşındaki milli sporcu, elemelerde ikinci tura kaldı.

Çağla Büyükakçay, bu turda, Avustralyalı Storm Sanders ile karşılaşacak.

EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.