Çağla Büyükakçay, Avustralya Açık Elemeleri'nde ikinci turda

Çağla Büyükakçay, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ın elemelerinde Andorralı raket Victoria Jimenez Kasintseva'yı 2-0 yenerek ikinci tura yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Çağla Büyükakçay, Avustralya Açık Elemeleri'nde ikinci turda
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10 Ocak 2021 15:32
Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ın elemelerinde ikinci tura yükseldi.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Dubai'de gerçekleştirilen elemelerde Çağla Büyükakçay, ilk turda Andorralı raket Victoria Jimenez Kasintseva ile karşılaştı.

Çağla Büyükakçay, müsabakada rakibini 6-4'lük setler sonucunda 2-0 yenerek adını ikinci tura yazdırdı.

Milli tenisçi, üç turdan oluşan Avustralya Açık elemelerinin ikinci turunda Hırvat Ana Konjuh ile karşı karşıya gelecek.



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