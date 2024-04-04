Çağdaş Bodrumspor yeni transferini açıkladı

Çağdaş Bodrumspor, ABD'li basketbolcu Miles Norris'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Çağdaş Bodrumspor yeni transferini açıkladı
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04 Nisan 2024 19:14
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Çağdaş Bodrumspor, ABD'li oyuncu Miles Norris'i renklerine bağladı.

Bosna Hersekli oyuncusu Amar Alibegovic'i İtalya 2. Lig ekiplerinden Trapani'ye gönderen Çağdaş Bodrumspor, Amerikan Basketbol Ligi Gelişim Ligi (NBA G League) oyuncularından 24 yaşındaki Miles Norris'i kadrosuna kattı.

2023'te UC Santa Barbara'dan mezun olan 2,01 metre boyundaki Miles Norris, bu sezon NBA G-League'de College Park Skyhawks formasıyla 29 maçta 12,7 sayı, 5,6 ribaunt ve 1,4 asist ortalamaları tutturdu.

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