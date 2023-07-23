Çağdaş Bodrumspor transferi açıkladı

Çağdaş Bodrum'da kaptanla devam edileceğini açıkladı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Abone Ol
Çağdaş Bodrumspor transferi açıkladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Temmuz 2023 16:00
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ilk kez mücadele edeceği sezon öncesi kadrosunu büyük oranda belirleyen Çağdaş Bodrum Spor, kulüp kurulduğundan beri takımda forma giyen kaptan Erkan Veyseloğlu'yla yeniden anlaştı.

Bodrum temsilcisiyle TB2L ve TBL'de üst üste şampiyonluk yaşayan 40 yaşındaki tecrübeli kısa forvet yeni sezonda da kadroda yer alacak.

Çağdaş Bodrum, Erkan'la ilgili, "Kurulduğumuz yıldan bu yana formamızı giyen ve bu başarıda sayısız emeği bulunan Kaptanımız Erkan Veyseloğlu ile yola devam" açıklamasını yaptı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery