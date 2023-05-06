Çağdaş Bodrumspor, Süper Lig'e yükselmeyi garantileyebilir

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde Depomaxx Haremspor'u ağırlayacak Çağdaş Bodrumspor, rakibini yenerse Süper Lig'e yükselmeyi garantileyecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Çağdaş Bodrumspor, Süper Lig'e yükselmeyi garantileyebilir
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06 Mayıs 2023 16:53
Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde 7 Mayıs Pazar günü Depomaxx Haremspor'u ağırlayacak Çağdaş Bodrumspor, rakibini yendiği takdirde bitime 2 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantileyecek.

Çağdaş Bodrumspor'un en yakın rakibi Yılyak Samsunspor Basketbol'un dün Sigortam.net'e 81-77 yenilmesiyle 28. haftada şampiyonluğunu garantileme şansı doğdu.

Muğla temsilcisi, yarınki rakibi Depomaxx Haremspor'u yenmesi halinde Süper Lig'e yükselecek.

Bodrum Spor Salonu'ndaki Çağdaş Bodrumspor-Depomaxx Haremspor müsabakası saat 14.00'te başlayacak.

 
 
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