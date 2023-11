Çağdaş Bodrumspor evinde uzatmalarda kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Çağdaş Bodrumspor, Onvo Büyükçekmece Basketbol'u normal süresi 72-72 biten maçın uzatma bölümünde 83-79 mağlup etti.



Müsabakaya etkili başlayan Çağdaş Bodrumspor, ilk periyodu 26-20 önde tamamladı.



İkinci çeyrekte de üstünlüğünü sürdüren Çağdaş Bodrumspor, soyunma odasına 48-37 önde gitti.



Çekişmeli geçen mücadelenin 3. çeyreği 65-60 Çağdaş Bodrumspor üstünlüğünde geçildi. Normal süresi 72-72 sona eren maçta, ev sahibi takım sahadan 83-79 galip ayrıldı.



Salon: Menteşe



Hakemler: Can Mavisu, Ahmet Tatlıcı, Nazlı Güngör



Çağdaş Bodrumspor: Artis 16, Can Uğur Öğüt, Warren 12, Alibegoviç 20, Ahmet Fatih Cantitiz, Hakan Yapar 8, Berkay Genç , Erkan Veyseloğlu, Moore 5, Ahmet Düverioğlu 2, Cavit Ege Havsa , Johnson 20



Onvo Büyükçekmece Basketbol: Reed 22, Ray 8, Perez 6, Upson 10, Gani Erdi Gülaslan, Can Kurt, Leon Harun Apaydın 11, Emircan Koşut 4, Onar 2, Ata Kahraman, Murat Erensoy, Bruinsma 16





1. Periyot: 26-20



Devre: 48-37



3. Periyot: 65-60



Normal süre: 72-72