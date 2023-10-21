Çağdaş Bodrumspor evinde rahat kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Çağdaş Bodrumspor, evinde Darüşşafaka Lassa'yı 89-73 yendi.
Müsabakaya etkili bir başlangıç yapan Çağdaş Bodrumspor, ilk periyodu 24-16 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte de üstünlüğünü sürdüren Çağdaş Bodrumspor, soyunma odasına 49-37 önde gitti.
Çekişmeli geçen mücadelenin 3. çeyreği 67-57 Çağdaş Bodrumspor üstünlüğünde geçilirken, son periyotta da oyundaki ağırlığını devam ettiren ev sahibi ekip, sahadan 89-73 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Çağdaş Bodrumspor, ligdeki ilk galibiyetini aldı. Darüşşafaka Lassa ise ikinci yenilgisini yaşadı.
Salon: Menteşe
Hakemler: Yener Yılmaz, Alper Özgök, Tolga Akkuşoğlu
Çağdaş Bodrumspor: Artis 18, Can Uğur Öğüt 11, Warren 22, Ahmet Fatih Cantitiz 2, Hakan Yapar 5, Moore, Ahmet Düverioğlu 23, Johnson 8
Darüşşafaka Lassa: Allman 7, Withers 3, Rıdvan Öncel 13, Can Korkmaz 5, Berk Demir 4, Canberk Kuş, Jones 7, Timma 13, McCormack 17, Muhsin Yaşar 4
1. Periyot: 24-16
Devre: 49-37
3. Periyot: 67-57
Müsabakaya etkili bir başlangıç yapan Çağdaş Bodrumspor, ilk periyodu 24-16 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte de üstünlüğünü sürdüren Çağdaş Bodrumspor, soyunma odasına 49-37 önde gitti.
Çekişmeli geçen mücadelenin 3. çeyreği 67-57 Çağdaş Bodrumspor üstünlüğünde geçilirken, son periyotta da oyundaki ağırlığını devam ettiren ev sahibi ekip, sahadan 89-73 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Çağdaş Bodrumspor, ligdeki ilk galibiyetini aldı. Darüşşafaka Lassa ise ikinci yenilgisini yaşadı.
Salon: Menteşe
Hakemler: Yener Yılmaz, Alper Özgök, Tolga Akkuşoğlu
Çağdaş Bodrumspor: Artis 18, Can Uğur Öğüt 11, Warren 22, Ahmet Fatih Cantitiz 2, Hakan Yapar 5, Moore, Ahmet Düverioğlu 23, Johnson 8
Darüşşafaka Lassa: Allman 7, Withers 3, Rıdvan Öncel 13, Can Korkmaz 5, Berk Demir 4, Canberk Kuş, Jones 7, Timma 13, McCormack 17, Muhsin Yaşar 4
1. Periyot: 24-16
Devre: 49-37
3. Periyot: 67-57